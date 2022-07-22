"الحياة لا تموت".. فنان سوري ينقل الواقع السوري في لوحاته

تحدث الفنان التشكيلي السوري، نزار صابور، عن تفاصيل معرضه الأخير في موسكو، خلال لقائه في برنامج ناس أونلاين مع الإعلامي أحمد الجمل.

عبّر الفنان السوري خلال اللقاء عن سعادته بردود الفعل الإيجابية حول معرضه "الحياة لا تموت"، الذي افتتح في قاعة المتحف الحكومي لشعوب الشرق في موسكو، حيث قال إنه "كان من المقرر أن يقام المعرض في عام 2019 لكن بسبب الإغلاق الذي تم إثر الوباء تم تأجيل الافتتاح".

وأعرب صابور عن سعادته الجمة برد الفعل الإيجابي من الحاضرين في المعرض؛ الروس والجاليات العربية على حد سواء.

كما أوضح صابور أن أعماله ترصد تأثير الحروب على البشر ودور الفن الحقيقي في رسم صورة للواقع يمكن أن يبعث من خلالها رسالة أمل.

"في مجموعة من اللوحات تتحدث عن أثر الحرب حيث اخترت آخر عشر سنوات بسوريا ولكن هذه الأعمال رغم السواد والخراب والدمار هناك أمل، لأن الحياة لا تموت"