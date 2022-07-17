على طريقة المراهقين.. جنيفير لوبيز وبن أفليك رسميا زوجة وزوج

دون حفل زفاف أو حتى إعلان رسمي، استصدر النجمان بن أفليك، وجنيفر لوبيز تصريح زواج في نيفادا الأمريكية، حسب سجلات المحكمة اليوم الأحد.

وأظهرت سجلات محكمة مقاطعة كلارك في نيفادا أن أفليك ولوبيز حصلا على رخصة زواج وأن الإجراءات تمت أمس السبت، وإن كانت رخصة الزواج ليست دليلا على زواج فعلي.

ولم يرد ممثلو بن افليك وجاي لو على الفور على رسائل تطلب الإيضاح.

كانت لوبيز أعلنت في أبريل الماضي خطبتها من بن أفليك في تسجيل مصور نشرته لمعجبيها واستعرضت فيه خاتم خطبة يحمل حجرا من الزمرد الأخضر.

وأظهرت سجلات المحكمة أن لوبيز تعتزم حمل اسم جنيفر أفليك.

وترجع العلاقة بين لوبيز (52 عاما) وأفليك (49 عاما) عندما أعلنا اعتزامهما الزواج أواخر عام 2003، لكنهما أجلا خطط الزواج قبل أن ينفصلا أوائل عام 2004، ثم اشتعلت جذوة العلاقة بينهما مجددا العام الماضي.

وقدم أفليك مع لوبيز فيلم "جيجلي" عام 2003 ثم فيلك "جيرزي غيرل" عام 2004.

ومر بعض الوقت ثم أعلنا خطبتهما مجددا لكنهما لم يتزوجا.

تزوج أفليك من النجمة جينيفر غارنر عام 2005 وأنجبا ثلاثة أطفال وانفصلا عام 2018.

أما لوبيز فقد تزوجت ثلاث مرات، إذ تزوجت لمدة عام واحد (1997-1998) من النجم السينمائي كوبي الأصل أوجاني ناو، ثم تزوجت من مصمم الرقصات والممثل كريس جود عام 2001 وحتى 2003.

غير أن أطول زيجة لها جمعتها بالمطرب مارك أنتوني واستمرت عشر سنوات بعد زفاف في عام 2004، ويجمعهما توأمان -صبي وفتاة- يبلغان من العمر الآن أربعة عشر عاما.

المصدر: "أسوشيتد برس"