الموت يفجع الفنانة المصرية عبير صبري

أعلنت الإعلامية المصرية بوسي شلبي وفاة شقيق الفنانة المصرية عبير صبري، وأنه سيتم تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة الظهر الأحد، وتحديد موعد تلقي العزاء في وقت لاحق.

وعلقت بوسي شلبي على منشور لها عبر "إنستغرام" قائلة: "وفاة شقيق عبير صبري، وتشيع الجنازة غدا الأحد بعد صلاة الظهر. البقاء لله يا حبيبتي ربنا يصبر قلبك يارب".

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري مسلسل "يوتيرن"، وعرض في رمضان الماضي، وهو بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، نانسي صلاح، أيمن قيسوني، محمود حجازي، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

المصدر: مواقع مصرية محلية