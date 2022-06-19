مخرج مسلسل "الشادر" يرد على ياسمين صبري بشأن اعتذارها عن العمل

رد المخرج المصري سامح عبد العزيز، على تصريحات الفنانة ياسمين صبري حول اعتذارها عن مسلسل "الشادر" بسبب ضعف النص والسيناريو.

وأوضح سامح عبد العزيز في بيان، أنه "استغنى عن مشاركة الفنانة ياسمين صبري نظرا لعدم ملاءمتها للشخصية التي تقوم ببطولتها وأنها غير مناسبة لأدائها"، لينفي كلامها بالاعتذار عن المشاركة في العمل.

وأعرب سامح عن استيائه من تصريحات صبري المسيئة والمثيرة للجدل حول العمل، مؤكدا أن العمل مستمر على المسلسل وسيتم الإعلان رسميا عن أسماء فريق العمل خلال أيام مع التجهيز لبدء التصوير.

وينتمي مسلسل "الشادر" إلى الدراما الشعبية حيث تجسد أحداثه حكايات منطقة شادر سمك، على مدار 15 حلقة، ويجمع فى بطولته كلا من طارق صبري وأشرف عبد الباقي ودينا ومحمود حافظ وطارق عبد الحليم، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإنتاج منى قطب.

وكان خبر اعتذار صبري عن العمل قد انتشر قبل بدء تصويره بأيام قليلة، وعبرت عن رغبتها بالعودة إلى الدراما بعد غياب دام عامين بسيناريو قوي.

المصدر: اليوم السابع