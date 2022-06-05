في رسالة مؤثرة.. مغني راب مصري يعلن إصابته بسرطان القلب
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أعلن مطرب الراب المصري عمرو سليمان المعروف بـ"أفرو" عبر حسابه على "إنستغرام"، إصابته بسرطان القلب.
وقال أفرو عبر خاصية الـ"ستوري" على "إنستغرام" :"سرطان قلب، الحمد لله يا رب، النهاية ستكون قريبة، بالنسبة لي".
أتمنى من الجميع أن يسامحنى لو فعلت أي شيء خاطئ في حقهم، ليس لدى وقت كثير متبقى الحمد لله".
وأضاف "لا تشعر بالحزن من أجلى، أنا راضي بالقضاء والقدر، ودائما خطة الله أفضل خطة".
واختتم سلسلة تدويناته قائلا: "سأغادر الأرض أسرع مما تظن".
ومن أشهر أغاني الفنان "أفرو" أغنية أدرينالين التي طرحها خلال عام 2020.
المصدر: وسائل إعلام مصرية