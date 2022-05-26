روسيا تحظر دخول فنانة أوزبكية لمدة 50 عاما

فرضت السلطة الروسية على المغنية الأوزبكية نرجيز (زاكيروفا) حظر دخول روسيا لمدة 50 عاما.

صرح بذلك لوكالة "تاس" مديرها الفني، فيكتور دروبيش الأربعاء 25 مايو.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن المغنية نرجيز تم احتجازها في أحد مطارات موسكو لدى وصولها من طشقند ويتم ترحيلها الآن إلى أوزبكستان، ثم أكد دروبيش أن نرجيز موجودة في أوزبكستان حقا. ومحظور دخولها إلى روسيا لمدة 50 عاما دون ذكر سبب اتخاذ هذا القرار.

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فيما قال، بهرم إسماعيلوف، المدير المنفّذ لصندوق "الصحوة" الخيري المتخصص في أوضاع المهاجرين القادمين من أوزبكستان في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا" المحظورة في روسيا إن قرار الحظر اتخذ بناء على المادة الـ27 للقانون الجنائي الروسي وافترض أن السبب له علاقة بموقف الفنانة من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن الفنانة "نرجيز" ذاع صيتها بعد مشاركتها في عرض "الصوت" التلفزيوني الروسي عام 2013. وبدأت بعد ذلك تعاونها مع المؤلف الموسيقي الروسي، مكسيم فادييف، ثم وقّعت عام 2020 اتفاقية التعاون مع المنتج الموسيقي فيكتور دروبيش.

المصدر: تاس