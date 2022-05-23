محمود قابيل: سفري إلى إسرائيل تسبب في ظلمي فنيا

كشف الفنان المصري محمود قابيل سبب ابتعاده عن السينما لفترة طويلة في بداية مشواره الفني.

وصرح بأنه تعرض لأزمة بسبب سفره إلى إسرائيل وصلت إلى استبعاده من أعمال فنية تعاقد عليها، وأيضا حذف اسمه وصورته من أفيشات أفلام سينمائية.

وقال محمود قابيل خلال حواره في برنامج "نقطتين وخط": "سافرت إلى إسرائيل بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وكان يوجد تعاون بين شركة السياحة التي كنت أعمل فيها وأول طيارة بين مصر وإسرائيل بعد معاهدة السلام، ورفضت السفر في البداية، ولكن رحت للمخابرات المصرية وقالوا لي سافر، وتم التنسيق".

وأضاف محمود قابيل: "رجعت من إسرائيل لقيت اسمي في القائمة السوداء والأفلام اللي كنت متعاقد عليها اتلغت كلها، وفيلم وادي الذكريات اللي عملته مع شادية شالوا اسمي من على الأفيش عشان يعرفوا يوزعوا الفيلم، ولقيت نفسي الحاجة اللي أنا بحبها مش قادر أمارسها وحتى في السياحة كانت بتجيلينا تهديدات".

واختتم قابيل حديثه: "جاءت فرصة أني أسافر أمريكا وسافرت مع زوجتي، والبعض اتهمني بأنني متزوج من إسرائيلية وعندي شركة سياحة هناك، وفي ناس بتقول لغاية دلوقتي مين محمود قابيل ده.. وأني مخدمتش في الجيش أو أني ظابط احتياطي.. دول بعتبرهم مرضى".

وشارك الفنان محمود قابيل في فيلم "طلعت حرب"، والعمل كان من بطولة الراحل سمير صبري، أحمد مجدي، عبير صبري، سهر الصايغ، وعدد آخر من الفنانين، والعمل كان من تأليف هانزاده فكري وإخراج مجدي محمد علي.

وينتظر محمود قابيل عرض مسلسل "وش ضهر" الذي يعرض خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية، والعمل من بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري