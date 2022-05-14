بعد شهر من إعلان حملها.. بريتني سبيرز تفقد جنينها

كشفت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز أنها فقدت جنينها وهذا بعد شهر من إعلانها حملها.

ونشرت المغنية البالغة من العمر 40 عاما، بيانا عبر حسابها الشخصي بـ"أنستغرام" أعلنت خلاله فقدان جنينها.

وقالت بريتني في البيان: "ببالغ الحزن نعلن أننا فقدنا طفلنا المعجزة في وقت مبكر من الحمل".

وتابعت: "هذا وقت مدمر لأي والد.. كنا متحمسين للغاية لمشاركة الأخبار السارة.. حبنا لبعضنا البعض هو قوتنا.. سنواصل محاولة توسيع عائلتنا الجميلة".

وختمت بالقول: "نحن ممتنون لكل دعمكم.. نطلب التفضل بالخصوصية خلال هذه اللحظة الصعبة"، وذيلت هذه الكلمات بتوقيعها هي وخطيبها سام أصغري.

وكانت المغنية الأمريكية، قد أعلنت قبل شهر حملها، تزامنا مع الكشف عن زواجها من خطيبها سام أصغري.

وقالت بريتني حينها أنها لاحظت تغيرات في حجم بطنها، لتظن في بادئ الأمر أنها زيادة في الوزن، وكتبت تقول: "لذا خضعت لاختبار حمل.. ويا للروعة.. أنا حامل".

حينها، استرجعت نجمة البوب كيف عانت من الاكتئاب خلال حمل سابق، وكيف تشعر الآن أن بوسع النساء التحدث بصراحة عن صحتهن النفسية خلال الحمل.

ولدى سبيرز ولدان، شون بريستون (16 عاما) وجايدن جيمز (15 عاما) من زواجها السابق من كيفين فيدرلاين.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية