وفاة الفنانة المصرية فاطمة مظهر (صور)

غيب الموت يوم الأربعاء الفنانة المصرية القديرة فاطمة مظهر.

وفاطمة حافظ مظهر فنانة مصرية ولدت في عام 2 يونيو 1943، بمدينة القاهرة وهي أخت غير شقيقة للفنان أحمد مظهر.

تخرجت من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، ثم التحقت فيما بعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية كما تميزت بعد ذلك في العمل النقابي.

وبدأت الفنانة الراحلة مشوارها الفني وهي لا تزال طالبة جامعية، ورفض شقيقها عملها بالفن إلا أنها لم تلتزم برأيه وبالفعل عملت بالتمثيل أثناء دراستها.

قدمت العديد من الأعمال السينمائية ربما كان أشهرها دورها في فيلم "الأحضان الدافئة" حيث جسدت شخصية صديقة البطلة التي قامت بدورها الفنانة زبيدة ثروت وشاركهما الفنانان سمير غانم وسمير صبري، وفي التليفزيون كان من أشهر أعمالها مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" الذي قام ببطولته الفنان عبد المنعم مدبولي بمشاركة نخبة من النجوم.

وقدمت الفنانة الراحلة العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية في الستينيات ومن أبرز الأعمال التي قدمتها مسلسل "القاهرة والناس".

/ Twitter

/ Twitter

/ Twitter

المصدر: وسائل إعلام مصرية