ميا خليفة تتسبب بجدل في المسلسل السوري "كسر عضم".. ومخرجة العمل ترد على اتهامها بالسرقة!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد بث حلقة أمس الثلاثاء من مسلسل "كسر عضم" السوري المثير للجدل، حيث ذكر اسم الممثلة الإباحية السابقة ميا خليفة.

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وفي أحد المشاهد، تظهر إحدى الممثلات وهي تجسد دور فتاة ليل، وتضع نظارات مميزة، لتقوم زميلتها في المهنة بتشبيهها بميا خليفة.

وأثار المشهد ردود فعل متباينة بين من انتقده وبين من رأى أن ذكر اسم خليفة منطقي وجاء في سياق الدراما.

وفي سياق منفصل، ردت المخرجة السورية، رشا شربتجي، على اتهامات مواطنها الكاتب فؤاد حميرة، بسرقة نص مسلسله "حياة مالحة"، وتحويله بعد عشرة أعوام إلى مسلسل "كسر عضم"، الذي يعرض ضمن منافسات الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، ويلاقي نجاحا كبيرا.

ونشرت شربتجي رسالة على حسابها في "إنستغرام"، وقالت: "بعد النجاح الذي حققه مسلسل كسر عضم من الطبيعي أن يظهر من يحاول الصيد بالماء العكر.. نحن الآن في سباق مع الزمن، وفي نهايات عمليات التصوير، وضياع الوقت في مثل هذه الترهات المقصودة طبعاً، سوف يؤخرنا عن إنجاز العمل بالشكل الذي يحترم الجمهور الذي أثنى عليه، ولنا حديث آخر بعد انتهاء عرض المسلسل".

بدوره، قال مؤلف المسلسل الكاتب علي معين صالح، إن مسلسل "كسر عضم" هو حبكة درامية لثلاثة خطوط.

وأوضح، في بيان له أن الخط الدرامي الأول للمسلسل هو خط الشباب، كتبت حواراته وأحداثه لتناسب عام 2022، مبينا أنه لا يمكن أن تكون مكتوبة في زمن آخر لكونه يتناسب مع الأحداث الراهنة.

وفي وقت سابق، اتهم الكاتب السوري فؤاد حميرة، الشركة المنتجة لمسلسل "كسر عضم"، الذي يعد من أبرز أعمال موسم رمضان هذا العام، بسرقة نصه "حياة مالحة" الذي توقف تصويره بسبب أحداث عام 2011 بسوريا.

المصدر: RT