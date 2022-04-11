بريتني سبيرز تكشف أنها حامل بتوأم

كشفت المغنية الأمريكية بريتني سيبرز أنها حامل بتوأم من شريكها سام أصغري، مشيرة إلى أنها أجرت اختبار الحمل بعد اكتساب الوزن بعد إجازة الزوجين الأخيرة في هاواي.

وقالت سبيرز (40 عاما) في منشور عبر حسابها على "انستغرام": "فقدت الكثير من الوزن للذهاب في الرحلة إلى ماوي.. فقط لاستعيد ما خسرته"، مبينة أن أصغري، الذي أشارت إليه بزوجها بعد تداول معلومات أنهما تزوجا سرا هذا العام، اقترح أنها "حامل بسبب الطعام".

وأضافت: "لقد أجريت اختبار حمل.. ليتضح أنني حامل.. وبعد 4 أيام اكتشفت أن في داخلي طفلين".

يذكر أن سبيرز لديها ولدين من زوجها السابق كيفن فيدرلاين، هما شون (16 عاما) وجايدن (15 عاما). وهي قد حرجت حديثا من تحت وصاية والدها عليها التي استمرت لأكثر من 13 عاما، بعد تعرضها لانهيار عام وخضوعها للعلاج من مشاكل نفسية لم يتم الكشف عنها.

المصدر: RT