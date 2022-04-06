وزارة الثقافة الروسية تقدم دعما ماليا للمسارح الروسية خارج البلاد

يحتاج 12 مسرحا روسيا في رابطة الدول المستقلة إلى مبلغ قدره 65 مليون روبل لشراء التجهيزات والمعدات المسرحية و58 مليون روبل لإخراج المسرحيات.

أعلنت ذلك الناطقة باسم نائب وزير الثقافة، آلا مانيلوفا، في اجتماع المؤتمر" المسرح الروسي، بصفته مؤسسة للثقافة الروسية".

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وقالت إن الموازنة الفدرالية تقضي بتخصيص أموال لإخراج المسرحيات وشراء المعدات الحديثة. وأوضحت وزارة الثقافة أن 12 مسرحا روسيا من 8 بلدان في رابطة الدول المستقلة تحتاج إلى 65 مليون روبل ( نحو 800000 دولار) لشراء المعدات المسرحية و58 مليون روبل (نحو 750000 دولار) لإخراج المسرحيات.

وأعربت، آلا مانيلوفا عن ثقة بأن المسارح الروسية، بصفتها سفراء للغة الروسية والأدب الروسي والثقافة الروسية، ستحصل على مختلف الأنواع من الدعم الحكومي الروسي.

المصدر: تاس