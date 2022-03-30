ظهور رمز Z على واجهة مسرح روسي في موسكو

ظهر على واجهة مسرح "أوليغ تاباكوف" في موسكو حرف Z الكبير كرمز لنصر الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وقال ناطق باسم المكتب الصحفي للمسرح إن المدير الفني للمسرح، فلاديمير ماشكوف، هو الذي تقدم بتلك المبادرة، مشيرا إلى أن الأمر تم تنسيقه مع سلطة موسكو.

وكان ماشكوف قد صرح لوكالة "موسكو" بأن حرف Z الكبير مرسوم على واجهة المسرح تأييدا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقال:" أنا فخور بأن المسرح ظهر على واجهته هذا الحرف الذي يرمز إلى وطننا وجيشنا ورئيسنا وحياة أطفالنا الخالية من النازيين وأعوان بنديرا.

وقد نشر الصحفي الروسي، رومان سوبر، على "تليغرام" مقطع فيديو أظهر عملية تركيب حرف Z .

وكان الفنان المعروف والمدير الفني لمسرح "تاباكوف" في موسكو، فلاديمير ماشكوف قد ألقى كلمة في حفل أقيم في 18 مارس الجاري بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لتحرير القرم وعودته إلى الوطن حيث استشهد بقصيدة الشاعر الروسي للقرن الـ19، فيودور تيوتشيف "العمل الفاشل" الذي وصف برأيه العلاقات بين روسيا والغرب حيث قال الشاعر إن "العبيد هم الذين يحاولون أن يكونوا على صواب سياسيا أمام أوروبا وأمريكا، والذين يغرقون في الكراهية لروسيا وجيشها".

جدير بالذكر أن حرف Z هو رمز العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

المصدر: تاس