وائل كفوري يحصل على درع "يوتيوب" الذهبية

حصل الفنان اللبناني وائل كفوري، على درع يوتيوب الذهبية، بعد تخطي عدد متابعي قناته على موقع يوتيوب الشهير للفيديوهات، حاجز المليون شخص.

ونشر الفنان وائل كفوري صورة عن تلقيه الدرع على حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وشكر متابعيه على الدعم.

وتضم قناة وائل كفوري على اليوتيوب 32 فيديو، وحصدت 370 مليون مشاهدة، وبلغ عدد المشتركين مليون شخص.

ولا تزال أغنيته "البنت القوية" التي طرحها الصيف الماضي تتصدّر قائمة الأغاني على قناته على "يوتيوب" بـ121 مليون مشاهدة من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.

تكرّم المنصة الشهيرة يوتيوب منشئي المحتوى عبرها، بمنح صناع المحتوى 4 جوائز، تعتمد كل منها على عدد المشتركين في القناة، وهي معروضة عبر مدونة "يوتيوب" الرسمية بالترتيب كالتالي:

الدرع الفضية: يحصل عليها صانع المحتوى عندما تصل القناة إلى 100 ألف مشترك.

الدرع الذهبية: يحصل عليها صانع المحتوى عندما تصل القناة إلى مليون مشترك.

الدرع الماسية: يحصل عليها صانع المحتوى عندما تصل القناة إلى 10 ملايين مشترك.

الدرع الماسية الحمراء: يحصل عليها صانع المحتوى عندما تصل القناة إلى 100 مليون مشترك.

المصدر:RT+Instagram