الأردن.. الموت يغيب "أبو علي" صاحب أشهر كشك للكتب في المملكة

تعهدت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار برعاية كشك "الثقافة العربية" وسط عمان بعد وفاة صاحبه المعروف بـ"أبو علي".

وقالت: "وداعا أبو علي حارس ثقافتنا.. كان الموعد أن نلتقيك مساء الجمعة، لكن القدر كان أسرع منا وحرمنا وداعك".

وتابعت: "خسرنا اليوم قامة ثقافية أردنية، مثلت روح الأردن وتاريخه.. لكننا نعاهدك بأن تبقى مكتبتك أمانة في أعناقنا، نتعهدها بالرعاية والاستدامة، ليبقى ذكرك حيا في قلوب الأردنيين جميعا.. لروحك الرحمة ولأهلك ومحبيك الصبر والسلوان".

وحصل الراحل صاحب الكشك حسن علي البير المعروف بـ"أبو علي"، على وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الرابعة عام 2007 تكريما له من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على جهوده في خدمة الثقافة.

وأنشئ الكشك عام 1978 وأسس لبيع الكتاب والمجلات، حيث يعد "الكشك" معلما بارزا يستقطب الكتاب والأدباء والمثقفين من مختلف الدول.

المصدر: "المملكة"