جائزة بوكر تعلن عن قائمة الروايات الطويلة المتنافسة لعام 2022

أعلنت جائزة البوكر الدولية عن قائمة الروايات الطويلة المشاركة لعام 2022، والتي تضم 13 رواية مترجمة إلى اللغة الانكليزية تحمل عناوين ومواضيع مختلفة .

وكشف القائمون على الجائزة في بيان رسمي، أن الروايات التي وصلت إلى قائمتها في هذه الدورة ترجمت إلى اللغة الإنكليزية من 11 لغة، وللمرة الأولى تشارك رواية مترجمة من اللغة الهندية.

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وتعتبرالرواية الهندية Tomb of Sandللكاتبة "جيتانجالي شري" أول كتاب مترجم من اللغة الهندية يتم ترشيحه لجائزة البوكر الدولية وأشاد المسؤولن عن الجائزة بالرواية حيث وصفوها "بالصاخبة التي لا تقاوم".

وتضم القائمة الطويلة لهذا العام فائزين سابقين في جائزة البوكر منهم الروائية الحاصلة على جائزة نوبل أولغا توكارتشوك وجنيفر كروفت، وديفيد غروسمان، وجيسيكا كوهين، إلى جانب مؤلفين و مترجمين مشاركين للمرة الأولى.

ونشرت الجائزة أسماء الروايات والمؤلفين والمترجمين على أن يتم اختيار رواية واحدة يحصل فيها المؤلف والمترجم على مبلغ 50 ألف جنيه استرليني مناصفة:

"الأرنب الملعون" بقلم بورا تشونغ، ترجمة أنطون هور.

"بعد الشمس" لجوناس إيكا، ترجمة شيرين نيكوليت هيلبرج.

"اسم جديد: علم النفس من السادس إلى السابع" لجون فوس، ترجمه داميون سيرلز.

"أكثر مما أحب حياتي" من تأليف ديفيد غروسمان، ترجمة جيسيكا كوهين.

"كتاب الأم "من تأليف فيولين هويسمان، ترجمة ليزلي كامي.

"السماء" تأليف ميكو كاواكامي، ترجمة صمويل بيت وديفيد بويد.

"الجنة"من تأليف فرناندا ميلكور، ترجمة صوفي هيوز.

"الحب في المدينة الكبيرة" بقلم سانغ يونغ بارك، ترجمة أنطون هور.

"قصص سعيدة في الغالب"بقلم نورمان إريكسون باساريبو، ترجمة تيفاني تساو.

"إيلينا تعرف" بقلم كلوديا بينيرو، ترجمة فرانسيس ريدل.

"النماذج الظاهرية" لباولو سكوت، ترجمة دانيال هان.

"قبر الرمال" لجيتانجالي شري، ترجمة ديزي روكويل.

"كتب يعقوب" لأولغا توكارتشوك، ترجمة جينيفر كروفت.

المصدر:theguardian