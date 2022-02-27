"أنتشارتيد" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

للمرة الثامنة في شهرين ونصف احتل فيلم "أنتشارتيد" من بطولة توم هولاند المركز الأول في شباك التذاكر الأمريكي.

وتصدر فيلم "أنتشارتيد" أو المجهول المقتبس من لعبة فيديو شهيرة، لشركة سوني بيكتشرز من بطولة هولاند ومارك والبيرغ، مبيعات التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع الثانية من إطلاقها بمبلغ 23.3 مليون دولار، وفقًا لتقديرات شركات التوزيع يوم الأحد.

وكان أداء "أنتشارتيد" جيدا أيضا، حيث انخفض بنسبة متواضعة بلغت 46٪ من بدايته البالغة 44 مليون دولار، وفي غضون أسبوعين حقق 83.4 مليون دولار في دور العرض الأمريكية والكندية.

وفيلم "أنتشارتيد" وهو فيلم مغامرات طويل حول كنز مفقود كلف صنعه 120 مليون دولار، يحظى بإقبال في الخارج أيضا مع اقتراب موعد إصدار الصين في منتصف مارس.

وأضاف "أنتشارتيد" 58.3 مليون دولار في الخارج، ليصل إجمالي مبيعاته العالمية إلى 226.4 مليون دولار حتى الآن.

وتشمل المبيعات الدولية للفيلم 46.7 مليون دولار في أسبوعين في روسيا.

وفي أعقاب النشاط التجاري الرائج لـ"سبادير مان: نو واي هوم"، أدى نجاح "أنتشارتيد" إلى صك القوة النجمية المتزايدة لهولاند البالغ من العمر 25 عاما.

ولا يزال فيلم "نو واي هوم"، الذي تصدر شباك التذاكر ست مرات خلال شهري ديسمبر ويناير يحظى بإقبال في دور العرض.

ففي نهاية هذا الأسبوع، احتل المركز الثالث محققا 5.8 مليون دولار، مما جعله يقترب من 800 مليون دولار في مبيعات التذاكر المحلية .

وحافظت قوة النجوم أيضا على بقاء فيلم "دوغ" أو "الكلب" بطولة تشانينغ تاتيم في المركز الثاني.

وتراجعت إيرادات الفيلم الذي توزعه شركة "إم جي إم" الذي شارك تاتيم في إخراجه بالتعاون مع ريد كارولين، بنسبة 32٪ فقط محققا 10.1 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الإصدار.

المصدر: أ ب