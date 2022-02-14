محمد رمضان يحتفل بتحقيق 5 مليارات مشاهدة عبر "تيك توك"

الصورة من "انستغرام"

تابعوا RT على

احتفل الفنان محمد رمضان بتصدر "هاشتاغ" يحمل اسمه عبر تطبيق "تيك توك"، كأول فنان عربي مصري يحقق عدد مشاهدات تصل لـ5 مليارات.

وقال رمضان في فيديو نشره عبر "انستغرام": "مبروك لبلدي تخطي هاشتاغ محمد رمضان عبر "تيك توك" 5 مليارات مشاهدة... أصبح أعلى اسم فنان عربي على "تيك توك" فنان مصري".

وحققت أغنية رمضان "باي باي ثانوية"، نجاحا كبيرا حيث تجاوزت الـ3 ملايين مشاهدة بعد طرحها على موقع "يوتيوب".

المصدر: RT