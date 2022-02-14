محمد رمضان يحتفل بتحقيق 5 مليارات مشاهدة عبر "تيك توك"
الصورة من "انستغرام"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/se6d
احتفل الفنان محمد رمضان بتصدر "هاشتاغ" يحمل اسمه عبر تطبيق "تيك توك"، كأول فنان عربي مصري يحقق عدد مشاهدات تصل لـ5 مليارات.
وقال رمضان في فيديو نشره عبر "انستغرام": "مبروك لبلدي تخطي هاشتاغ محمد رمضان عبر "تيك توك" 5 مليارات مشاهدة... أصبح أعلى اسم فنان عربي على "تيك توك" فنان مصري".
وحققت أغنية رمضان "باي باي ثانوية"، نجاحا كبيرا حيث تجاوزت الـ3 ملايين مشاهدة بعد طرحها على موقع "يوتيوب".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.