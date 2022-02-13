فنانة لبنانية تضع القائمين على الإسكندرية السينمائي في ورطة

وضعت الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدورته الثامنة والأولى دوليا في ورطة، بسبب عدم حضورها فعالياته.

والفنانة اللبنانية دياموند بو عبود تعد أحد أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان، ولكنها لم تحضر حفل افتتاح الدورة الثامنة، ولم تشارك خلال فعاليات المهرجان لمشاهدة الأفلام التي من المفترض أن تختار بينهما الأفضل، على الرغم من مرور 3 أيام من الفعاليات.

كما أن الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود انسحبت من عضوية المهرجان في وقت حرج، دون تنبيه إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي بسبب عدم وجودها على الرغم من موافقتها عن التجربة من البداية.

وتشارك الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود في الموسم الرمضاني المقبل 2022، بمسلسل "بطلوع الروح" مع المخرجة كاملة أبو ذكري، والمقرر بدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، مع الفنانة إلهام شاهين ومنة شلبي وأحمد السعدني وأحمد داود.

كما يعد فيلم "أصحاب ولا أعز" هو آخر أعمال دياموند بو عبود، حيث طرح مؤخرا على منصة "نتلفيكس" الرقمية، وأثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد القضايا الحساسة التي طرحها.

وتعاونت دياموند في فيلم "أصحاب ولا أعز" مع العديد من الفنانين منهم منى زكي وإياد نصار وجورج خباز ونادين لبكي وعادل كرم وفؤاد يمين وشنيد شيعا وريموند عازار، والمسلسل من تأليف فيليبو بولونيا وسيناريو وحوار وسام سميرة، وتحت قيادة المخرج وسام سميرة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري