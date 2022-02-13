لاعب مصري يكرم ريان المغربي (فيديو)

ألف حسن الشامي مدافع فريق المقاولون العرب المصري لكرة القدم، أغنية تكريما لروح الطفل ريان المغربي.

وقال حسن الشامي في تصريح لـ"هسبورت" إنه وجد نفسه ماضيا في كتابة كلمات الأغنية بعدما علم بتفاصيل قصة ريان.

وأضاف: "كنت أرفض مشاهدة فيديوهات الطفل في البئر، لكن ابنتي بالصدفة أرتني أحد المشاهد.. لم أستطع المقاومة.. في اليوم الموالي وجدت نفسي أكتب وكأنني أكتب عن ابني، وتطلب الأمر ساعة واحدة فقط لإنهاء العمل".

وتابع اللاعب قائلا إنه يؤلف أغان ذات طابع اجتماعي منذ فترة دون أن يخرجها إلى النور، مشيرا إلى أنه كتب أغنية عن العم حارس عامل مستودع ملابس الأهلي المصري، وألف أغنية عن الأبطال الفلسطينيين الذين هربوا من سجن جلبوع.

وأردف اللاعب المصري قائلا: "أتمنى إيصال رسالة إلى العرب أننا وطن واحد، وأغنية الملاك ريان لقيت ردود فعل جميلة.. أتمنى لوالديه الصبر والسلوان".

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي