فنانة سورية تكشف أن الجمال يساعد الممثلة في بداية الطريق

صرحت الفنانة السورية هبا نور بأن الجمال يساعد الممثلة في بداية طريق الفن خاصة للفتاة، لكن مع الوقت عندما ترغب الممثلة بالتطور من الممكن أن يصبح نقمة.

وأوضحت هبا نور سبب تحول الجمال لنقمة بطريق الفن، لأن بعض المنتجين والمخرجين يأخذون صورة نمطية عن الممثلة الجميلة حتى دون الاطلاع على أعمالها وموهبتها، حسب قولها.

وعن أسوأ الأشياء في الوسط الفني، ذكرت الفنانة في برنامج "صدى الملاعب" الذي يعرض على قناة "إم بي سي 1" أن "الشللية والإشاعات هي من أسوأ الأمور كما أن "الشهرة الزائدة في بعض الأوقات تكون نقمة".

وكشفت الفنانة السورية أنها حاليا لا تفكر بالزواج وأن حلمها الوحيد والمؤجل هو الإنجاب وتكوين عائلة، وأن كل اهتمامها حاليا بـ"العمل وخاصة في هذه المرحلة فهي توقفت عن التمثيل 5 سنوات وقصرت بحق مهنتها".

وستشارك هبة نور هذا الموسم في مسلسل "جوقة عزيزة" بشخصية "منيرة فرفش" من إخراج تامر اسحاق.

المصدر: "الوطن أون لاين"+"فوشيا"