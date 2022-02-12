عمرو دياب يعلن عن مفاجأة في حفل غنائي

أعلن الفنان المصري عمرو دياب خلال حفل غنائي أحياه أمس الجمعة بمركز المنارة في القاهرة عن مفاجأة تتعلق بمجاله الفني من خلال عودته للعمل مع المغني والموسيقار الكبير حميد الشاعري.

وقال الفنان: "رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري وبنعمل شغل حاليا مع بعض حلو أوي".

وشهد حفل عمرو دياب أمس حضورا كبيرا من جمهوره الذي توافد بالآلاف قبل موعد الحفل بساعات، وصعد الفنان للمسرح على أغنية "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم عمرو دياب باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه التي يعشقها جمهوره، منها "يا أنا يا لأ" و"إنت الحظ"، و"بحبه" و"يتعلموا" و"ده لو اتساب" و"وياه" و"قدام مرايتها".

وحرص عمرو دياب على تقديم ميدلي من أغانيه القديمة مثل و"إيه يعني، وصعبان عليا، ونندم، وهي عاملة إيه دلوقتي، وانت ياللي".

المصدر: صدى البلد