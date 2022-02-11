مصر.. وفاة شاعر المقاومة الشعبية في بورسعيد بعد صراع مع المرض

نعى الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد المصرية الجمعة الشاعر والكاتب والمؤلف الكبير كامل عيد، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ90 عاما.

والراحل من شعراء المقاومة الشعبية في فترة العدوان الثلاثي على مصر، ومؤسس فرقة "شباب النصر" ببورسعيد على غرار فرقة "الصامدين" بالإسماعيلية و"أولاد الأرض" بالسويس، والتي ظلت تواجه العدوان بالفن.

رفض الشاعر الذي كان يطلق عليه "عم كامل عيد" الهجرة من محافظة بورسعيد، وعاصر الملك فاروق والرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك وعبد الفتاح السيسي، وكان موظفا في هيئة "قناة السويس".

وكتب كامل عيد أغاني كان لها بالغ الأثر في دعم المقاومة الشعبية ومنها "يا بنايين"، و"حروف من نور وحروف من نار"، و"مركبنا المهاجرة"، و"هجرنا المصنع والولاد"، و"رفرف يا نسر في السماء"، و"هز الدنيا يا خال".

ومن أشهر أغانيه "رقصة أم الخلول" من الفن الشعبي "السمسمية"، التي كتبت للفرقة القومية للفنون الشعبية عام 1973، ورقصت عليها الفنانتان عايدة رياض ومشيرة إسماعيل، وكانت كل أعماله من كلماته وألحانه.

كتب الراحل عيد لأبطال المقاومة والفداء في عام 1956، وجسد بكلماته العامية بطولة "عسران ومهران رمز الفداء"، وكتب كذلك أوبريت "سوق الحميدي"، وكان من أشهر ما ألف الشاعر الراحل.

ألف عم كامل عيد كتاب "عين ونغم"، والذي جمع فيه الموروث الشعبي الخاص بالمقاومة في مدن القناة، ووثق فيه أسماء المؤلفين والملحنين.

المصدر: "القاهرة 24"