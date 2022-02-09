إليسا تغني "حافية القدمين" وتبكي على مسرح في الولايات المتحدة (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الفنانة اللبنانية، إليسا، تبكي وتتأثر خلال حفل لها في الولايات المتحدة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الفنية مقطع الفيديو، حيث ظهرت الفنانة إليسا وهي تلبس فستانا أسود، وتؤدي أغنية "يا مرايتي" حافية القدمين، وتبكي أثناء غنائها.

"حافية القدمين"..#إليسا تبكي على المسرح أثناء غنائها "يا مرايتي" بحفلها في سان دييغو بـ #كاليفورنيا، وقررت النجمة اللبنانية الرقص والغناء من دون كعب عال، ويعد الحفل الثاني لها ضمن جولتها الغنائية في الولايات المتحدة، بمناسبة #عيد_الحب#نجوم#مشاهير#اخبار_الفنpic.twitter.com/PD0yrHimOq — 24.ae | منوعات (@24Entertain) February 7, 2022

المصدر: RT