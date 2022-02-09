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إليسا تغني "حافية القدمين" وتبكي على مسرح في الولايات المتحدة (فيديو)

الثقافة والفن

إليسا تغني
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الفنانة اللبنانية، إليسا، تبكي وتتأثر خلال حفل لها في الولايات المتحدة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الفنية مقطع الفيديو، حيث ظهرت الفنانة إليسا وهي تلبس فستانا أسود، وتؤدي أغنية "يا مرايتي" حافية القدمين، وتبكي أثناء غنائها.

المصدر: RT

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