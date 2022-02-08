وفاة الفنان المصري جرير منصور بعد صراع مع المرض

أعلن المطرب المصري، هيثم سعيد، عن وفاة الفنان القدير، جرير منصور، بعد صراع مع المرض.

وقال هيثم سعيد في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفي إلى رحمه الله الفنان-مهندس/ جرير منصور، واللي أبدع في أدوار كتير من أول رجب فوق صفيح ساخن.. ورقة شفره.. الهرم الرابع.. الريس عمر حرب.. وأعمال أخرى".

وأضاف: "كان راجل جميل جدا على المستوى الشخصي. إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وآخر أعمال الفنان جرير منصور مسلسل "رحيم" للفنان ياسر جلال، الذي عرض في دراما رمضان 2018.

والمعروف أن منصور ممثل مصري بدأ نشاطه الفني فى نهاية السبعينيات، حيث برع في تقدم أدوار العميل الأجنبي ورجل المافيا والمهرب.

شارك فى العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، منها فيلم "أسياد وعبيد" 1978، وفيلم "الإنسان يعيش مرة واحدة" 1981، وفيلم "أمير الظلام" 2002، ومسلسل "كلام نسوان" 2009، ومسلسل "الصفعة" 2012، ومسلسل "المرافعة" 2014.

المصدر: RT