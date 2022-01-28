شاب أردني يتحدى إعاقته ويصبح رحالة

عبر الشاب الأردني عمر مهيار عن سعادته بالإيجابية التي يتلقاها من متابعيه حول الفيديوهات السياحية والمغامرات التي ينشرها على قناته في "يوتيوب".

تمكن عمر مهيار، ابن السادسة والعشرين عاما من التغلب على الصعوبات التي واجهته، وعلى إعاقته التي ولد بها ليثبت ذاته سواء في مجال الرسم أو في مجال صناعة المحتوى على السوشيال ميديا.

وصرح عمر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين: "بدأت بالرسم وكنت مميزا فيه لكن للأسف الصورة النمطية لدى الناس عن الرسام أنه شخص منعزل عن الجميع وهذا كان عكس الهدف أو الرسالة التي أريد إيصالها للناس فوجدت أن السفر والمغامرات والفيديوهات فيها هذه الرسالة التي أريد إصالها".

وأضاف قائلا: "للأسف نظرة الناس عاطفية جدا لأي شخص عنده إعاقة لذلك بالمحتوى اللي بقدمه بحاول أكسر هذه الصورة النمطية".