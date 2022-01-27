سوريا تتحضر لأضخم حفل موسيقي في دبي!

تتحضر العاصمة السورية دمشق، لعرض حفلها الموسيقي الأوبرالي الضخم تحت عنوان "أنشودة نيكال" الأوغاريتية، ضمن نشاطات معرض إكسبو دبي 2020 في 7 فبراير المقبل.

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وسيعرض الحفل الموسيقي الضخم بمشاركة عازفين من سوريا وروسيا ودول أخرى من العالم، حيث تجري البروفات التحضيرية في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

ويحمل هذا العمل الضخم، رسالة تختزل إنجازا إنسانيا عمره 3000 عام. ليظهر في أكبر حدث عالمي من خلال معرض إكسبو 2020 دبي عبر العرض الأول للعمل الموسيقي الملحمي (الرابسودي السوري).

وتجري التحضيرات الأخيرة العمل الموسيقي، بإشراف الموسيقي إياد الريماوي وبقيادة المايسترو ميساك باغبودريان، حيث سيعيش الجمهور تجربة ثقافية فريدة من نوعها.

ويستهل العمل برؤية جديدة لأقدم تدوين موسيقي عرفه العالم وهو ترنيمة "نيكال" التي اكتشفت على لوح طيني يعود لأكثر من 1400 عام، قبل الميلاد في مدينة أوغاريت السورية ثم يأخذ الجمهور إلى عصر الترانيم السريانية التي تعد أقدم أشكال الغناء الجماعي الكنسي. ومنها ينتقل إلى تقاليد الإنشاد الصوفي ثم الموسيقى المعاصرة في انصهار موسيقي لم يسبق له مثيل.

وأوضح الملحن إياد الريماوي، في تصريح صحفي، أن العرض سيستمر لمدة ساعة كاملة تقريبا ويتضمن مقطوعات موسيقية تعبر عن حكاية الموسيقى السورية، في فترات متتالية من أوغاريت إلى السريانية والإنشاد الصوفي وصولا إلى المعاصر وتتضمن كل حقبة فيها صراعات ودعاء أو ابتهالا.

المصدر: تويتر

في حين أشار المايسترو باغبودريان إلى أنه "عند الحديث عن الموسيقى الشرقية بشكل عام والسورية بشكل خاص يتم التفكير بالآلات الشرقية. وهو ما طبع بذاكرة الغرب بأن موسيقانا تقليدية وما يميز هذا العرض أننا نقدم إرثنا الثقافي الموسيقي بلغة أوركسترالية".

أما مغنية الأوبرا، ميرنا قسيس التي قدمت من إيطاليا بعد غياب يقارب سبع سنوات حيث حازت على ماجستير في الغناء الأوبرالي، أوضحت أن مشاركتها ستكون من خلال تقديم أنشودة "نيكال" الأوغاريتية بالإضافة إلى مشاركتها في مقاطع أوبرالية أخرى خلال العمل، معربة عن سعادتها بهذه المشاركة السورية العالمية .

المصدر:sensyria