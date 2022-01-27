افتتاح متحف طب الحصار في بطرسبورغ

يصادف 27 يناير يوم رفع الحصار عن مدينة لينينغراد عام 1944.

RT

وبهذه المناسبة شهدت بطرسبورغ (لينينغراد سابقا) افتتاح متحف فريد من نوعه وهو متحف طب الحصار، بصفته أول متحف في روسيا يلقي الضوء على مأثرة الأطباء الذين كانوا ينقذون حياة سكان لينينغراد المحاصرة أعوام 1941 – 1944.

RT

وتحتل مكانة الصدارة بين معروضات المتحف سيارة الإسعاف" غاز – آ آ" التي لعبت دورا لا غنى عنه في إجلاء 20 ألف جريح ومريض من لينينغراد المحاصرة . وكشف المتحف كذلك عن وثائق أرشيفية تسلط الضوء على عمل مستشفى "صوفيا بيروفسكايا" عام 1943، كما كشف عن خصوصيات عمل المؤسسات الطبية ومشاكل الإمداد والتموين وقت الحرب.

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وقد تم توزيع المعروضات في أقسام متحف الطب العسكري الذي تم تأسيسه في 12 نوفمبر عام 1942 حيث كانت للطب أهمية استراتيجية.

وقال مدير متحف الطب العسكري أناتولي بودكو، إن متحف طب الحصار هو رمز مأثرة أطباء لينينغراد المحاصرة وتم تأسيسه لتخليد ذكرى المدافعين عن لينينغراد الذين تتبعوا تقاليد الرحمة ونكران الذات والصمود.

يذكر أن حصار لينينغراد استمر 872 يوما بدءا من 8 سبتمبر عام 1941 وانتهاء بـ27 يناير عام 1944.

المصدر: RT