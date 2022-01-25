بكلمات مؤثرة.. أيمن زيدان يرثي نجله الراحل

أحيا النجم السوري، أيمن زيدان، ذكرى ميلاد نجله الراحل "نوار" بكلمات حزينة ومؤثرة، بعد مضي 11 عاما على وفاة ابنه الذي قضى جراء إصابته بمرض السرطان.

ونشر زيدان عبر حسابه في تطبيق "انستغرام" صورة تجمعه بابنه الراحل، وجه من خلالها رسالة حزينة كتب فيها: "كان من المفترض في حياة عادلة ان احتفل الليلة بعيد ميلادك الثلاثين، لكن جدار الزمن الهش هوى بك باكراً وظل يطفئ شموع ميلادك منذ أحد عشر عاما... نوار كل عام وأنت في قلبي".

وتفاعل عدد كبير من أصدقاء النجم السوري وزملائه مع الصورة، متمنين لابنه الرحمة والمغفرة، وله الصبر والسوان، مؤكدين على صعوبة ما يمر به.

يذكر أن نوار، الابن الأصغر للفنان السوري، توفي عام 2011 عن عمر 19 عاما، بعد صراع دام 3 سنوات مع مرض السرطان.

المصدر: RT