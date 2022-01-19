مصر.. توقف تصوير مسلسل "الكبير" بعد إصابة أحمد مكي ومخرجه بفيروس كورونا

أكدت الفنانة ليلى عز العرب في تصريحات لموقع "صدى البلد" الإخباري إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا.

وصرحت ليلى عز العرب بأن مسلسل "الكبير" توقف تصويره بعد إصابة مكي وقبله الفنان هشام إسماعيل.

وتأكدت إصابة 2 من فريق عمل مسلسل "الكبير" بجزءه السادس المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

يذكر أن الفنان أحمد مكي بدأ في تصوير أولى مشاهد الجزء السادس للمسلسل خارجيا.

ومسلسل "الكبير 6" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، تأليف مصطفى صقر، انتاج SYNERGY، وإخراج أحمد الجندي.

وكان أحدث أعمال الفنان أحمد مكي، هو مشاركته في بطولة مسلسل "الاختيار 2"، مع الفنان كريم عبد العزيز، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري