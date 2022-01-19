يحيى الفخراني يكشف سبب زيادة وزنه!

قال الممثل المصري، يحيى الفخراني، إن الممثل الراحل فريد شوقي لم يكن مقتنعا بفيلم "خرج ولم يعد"، كاشفا أن وزنه زاد خلال هذا الفيلم 5 كيلوغرام.

وقال الفخراني، خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة " على قناة "DMC" إن الفنان الراحل فريد شوقي، كان عظيما، وإنه كان غير مقتنع بفيلم "خرج ولم يعد".

ولفت إلى أن الجميع فى هذا الفيلم زاد وزنهم، حوالى 5 كيلو، قائلا: "أنا ومحمد خان وفريد شوقي كل واحد تخن 5 كيلو".

وأشار إلى أنه لحظة الوصول لمكان التصوير، كان يتم تجهيز الإفطار، وبعد ذلك يتم تجهيز الفطير المشلتت، من قبل المواطنين فى مكان التصوير، وبعد ذلك يتم إحضار الأكل المخصص للتصوير.

المصدر: RT