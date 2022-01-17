وفاة إحدى أشهر الإعلاميات بتاريخ مصر (صورة)

أعلن الإعلامي عمرو الليثي وفاة الإعلامية المصرية آمال مكاوي، التي أحد أشهر الوجوه الإعلامية في تاريخ مصر.

وقال الليثي في منشور على "فيسبوك": "أنعى بمزيد من الحزن أستاذتنا الكبيرة آمال مكاوي، مؤسسة البرامج التعليمية بالتلفزيون المصري، ورئيسة القناة الأولى سابقا"، داعيا لها بالرحمة والمغفرة".

توفيت الإعلامية المصرية ​آمال مكاوي​، وقد أعلن عن ذلك العلامي ​عمرو الليثي​ عبر حسابه على موقع التواصل وكتب:"أنعي بمزيد من الحزن أستاذتنا ال​إعلام​ية الكبيرة آمال مكاوي مؤسسة البرامج التعليمية بالتلفزيون ورئيس القناة الأولى سابقًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون".@amrellissypic.twitter.com/mecGBmsofH — مجلة الإعلامي (@themediamagazin) January 17, 2022

وتُعد آمال المكاوي إحدى أشهر الإعلاميات في تاريخ مصر، وتميزت بمحاربتها للدروس الخصوصية.

وحصلت الإعلامية الراحلة في حياتها على الإجازة في الحقوق، ومن ثم دبلوم في معهد الإذاعة، ودبلوم في الإخراج لتبدأ بعدها مسيرتها الإعلامية في مكافحة الدروس الخصوصية.

وكانت الراحلة كشفت في أحد اللقاءات عن أسباب اختيارها لهذا المجال، قائلة إنها "اختارت أصعب الطرق من أجل تقديم خدمة لكل بيت في مصر، ومساعدة الطلاب على الحصول على المعلومات دون الحاجة للدروس الخصوصية".

يذكر أن مكاوي قدّمت خلال مسيرتها مجموعة من البرامج التعليمية أبرزها: صور من حياة الشعوب، برنامج يريد التلفزيون، وبرنامج ألحان زمان.

المصدر: RT