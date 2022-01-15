الفنان كاظم الساهر يوجه نصيحة لجمهوره في أول حفل له بعد وفاة شقيقه (فيديو)
أحيا الفنان كاظم الساهر حفلا غنائيا أمس الجمعة على مسرح "كوكا كولا أرينا" بدبي في أول ظهور له بعد وفاة شقيقه علي جبار الذي رحل في ثاني أيام العام الجديد.
وعلى الرغم من حالة الحزن التي يعيشها بعد وفاة شقيقه الأكبر حرص كاظم الساهر على توجيه نصيحة للجمهور بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في ما يتعلق بفيروس كورونا، قائلا: "انتبهوا على نفسكم هذا الفيروس ما بيمزح".
واستمر الحفل لساعات وحرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على مشاركته ولقائه في كواليس الحفل حيث التقطا معا عددا من الصور.
🎶🎵كواليس لقاء #نجوى_كرم و #كاظم_الساهر في حفلات كوكا كولا أرينا في #دبيhttps://t.co/ozVgOtyyb3@najwakaram@KadimAlSahirORGpic.twitter.com/dhUHe4qTNV— ET بالعربي (@ETbilArabi) January 14, 2022
وكان حسين جبار شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر أعلن في 2 يناير الشهر الحالي عن وفاة شقيقهما الأكبر علي جبار.
ونعى الفنان كاظم الساهر شقيقه بمنشور قال فيه: "أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة.. مثواك الجنة بإذن الله" وأضاف: "الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه".
المصدر: القاهرة24+إنستغرام
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