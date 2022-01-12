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حقيقة وفاة الفنانة المصرية سميرة أحمد

الثقافة والفن

حقيقة وفاة الفنانة المصرية سميرة أحمد
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الفناة المصرية سميرة أحمد
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كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي حقيقة ما تم تداوله حول وفاة الفنانة المصرية سمير أحمد.

وأعرب أشرف زكي في بيان له، عن استيائه الشديد من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنانة، نافيا ما تم تداوله.

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وأكد أن الحالة الصحية للفنانة جيدة ومستقرة تماما وتقضي أغلب أوقاتها مع أسرتها في المنزل بل وأنها تقوم حاليا بقراءة عدد من النصوص الدرامية التي من الممكن أن تعود من خلالها للأعمال الفنية مجددا. 

ودعا إلى وضع حد لناشري الشائعات.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد كان مسلسل "ماما في القسم" مع النجم الراحل محمود ياسين، كما كانت تستعد الفترة الماضية لمسلسل جديد بعنوان "بالحب هنعدي".

المصدر: RT

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