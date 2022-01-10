"عام القهوة السعودية 2022"..مؤسسات وجهات حكومية في المملكة تحتفل بهذه المناسبة (فيديو + صور)
احتفالا بـ"عام القهوة السعودية 2022" الذي اختارته وزارة الثقافة، باشرالعديد من الشركات والجهات في المملكة بالمشاركة في هذه المراسم الشعبية.
ويأتي ذلك في إطار "تعزيز مكانة القهوة السعودية باعتبارها رمزاً ثقافياً أصيلا"، حيث أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق شعار "عام القهوة السعودية 2022"، في سياق احتفائها بعنصر ثقافي مرتبط بهوية وثقافة المملكة.
من جهتها، أطلقت شركة الاستشارات "نِفال" دليل "الذهب الأخضر" عن القهوة السعودية، تزامنا مع رؤية وزارة الثقافة وهيئة فنون الطهي بتدشين "عام القهوة السعودية 2022".
من مُنطلق المحافظة على موروثنا الثقافي، والاعتزاز برموز شكلّت ملامح ثقافتنا السعودية.— NEFAL | نِفال (@Nefal_ksa) January 2, 2022
أطلقت نِفال دليل #الذهب_الأخضر عن #القهوة_السعودية
تزامناً مع رؤية @MOCSaudi و @MOCCulinary بتدشين #عام_القهوة_السعودية_2022https://t.co/cjaB2s6Opgpic.twitter.com/6pZSjGVZ74
من جهتها، احتقلت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بـ"عام القهوة" عبر تقديم الطالب وسام المالكي، وقالت: "بمناسبة اختيار عام القهوة السعودية 2022، نشرفُ بموهوبنا الطالب وسام المالكي على بحثه العلمي في توظيف الروبوتات لمساعدة مزارعي البن أثناء عملية التجفيف وفرز البن من خلال مشاركته في إبداع 2022".
بمناسبة اختيار #عام_القهوة_السعودية_2022 ،— موهبة (@mawhiba) December 9, 2021
نشرفُ بموهوبنا الطالب وسام المالكي من @MOE_SBI ، على بحثه العلمي في توظيف الروبوتات لمساعدة مزارعي البُّن أثناء عملية التجفيف وفرز البُّن من خلال مشاركته في #إبداع_2022@MOCSaudi@BadrFAlSaudpic.twitter.com/YaRCbOUiPT
هذا وأعلنت وزارة الثقافة عن تخصيص ركن خاص بتقديم القهوة في "رالي داكار 2022"، الذي تستضيفه المملكة.
ركن القهوة السعودية في رالي #داكار2022، وانعكاسٌ لأبعاد هويتنا وكرم ضيافتنا. #عام_القهوة_السعودية_2022#وزارة_الثقافةpic.twitter.com/taV0Es7jEp— وزارة الثقافة (@MOCSaudi) January 9, 2022
المصدر: RT
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