نجمة "لا كاسا دي بابيل" في شرم الشيخ لحضور منتدى الشباب (فيديو)

أعلنت إيتزيار إيتونو أحد أبطال المسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابيل" أنها ستحضر منتدى الشباب بشرم الشيخ المقرر انعقاده بين 10 و13 من يناير الجاري.

وقالت الممثلة الإسبانية في مقطع فيديو: "مرحبا أنا إيتزيار إيتونو.. انتظروني في منتدى الشباب بمدينة شرم الشيخ يوم 10 يناير".

وقدمت إيتزيار إيتونو دور المحققة راكيل موريو ودور "لشبونة" في "لا كاسا دي بابيل"، والذي يروي قصة عصابة إسبانية سطت على دار سك العملة الإسبانية.

وعرف المسلسل الإسباني شهرة عالمية، حيث يقوم رجل غامض يلقب بـ"البروفيسور" بالإعداد لأكبر عملية سرقة أنجزت على الإطلاق، وهي في الأساس كانت حلم والده الذي لم يتمكن من تحقيقها بسبب موته برصاص الشرطة أثناء أحد عمليات سطوه، وذلك بتجنيد 8 أشخاص يدعون بأسماء حركية هي أسماء مدن عالمية، وهؤلاء الأشخاص لهم سوابق إجرامية ومطلوبين أمنيا وليس لديهم ما يخسرونه.

والفكرة هي اقتحام دار سك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو ويحتاجون لتحقيق ذلك البقاء هناك 11 يوما والتعامل مع 67 رهينة ونخبة من قوات الشرطة الإسبانية.

To all La Casa de Papel fans from all over the world, this is a special announcement!

Itziar Ituño, aka the inspectora “Raquel Murillo”, is attending WYF and the excitement is real.

Bella Ciao till we meet.#WorldYouthForum#BackTogetherpic.twitter.com/MDubXKYcTR — World Youth Forum (@wyfegypt) January 2, 2022

المصدر: وسائل إعلام مصرية