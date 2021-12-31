محمد رمضان يشارك جمهوره فيديو لابنته وهي تقلد حركاته في أغنيته الجديدة (فيديو)

شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه بفيديو جديد لابنته كنزي وهي تقلد حركاته في كليب أغنيته الجديدة "متعودة" الذي سيتم نشره غدا.

وعلق رمضان على الفيديو بالقول: "بنتي كنز أول واحدة في العالم قلدتني في كليب متعودة وعجبها الأغنية والكليب".

وأضاف: "ان شاءلله تشوفوا الكليب بكرة على قناتي الرسمية والنهاردة تقدروا تسمعوا الأغنية على جميع المنصات السمعية ويارب ينالوا اعجابكم".

وأغنية "متعودة" هي دويتو يجمع رمضان بالرابر الجزائري سولكينج وتم تصويرها بين دبي وباريس.

المصدر: "المصري اليوم لايت"