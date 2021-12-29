ترشيح فيلم روسي عن الحرب العالمية الثانية للحصول على جائزة سينمائية صينية

تم ترشيح فيلم "دروس اللغة الفارسية" من إخراج الروسي، فاديم بيريلمان، لنيل جائزة Golden Rooster Awards بفئة "أفضل فيلم أجنبي".

أفاد بذلك المكتب الصحفي لشركة Hype Film المنتجة للأفلام، مشيرا إلى أن تلك الفئة (للأفلام الأجنبية) تم إقرارها لأول مرة منذ تأسيس الجائزة عام 1981. ويتم توزيع جوائز Golden Rooster Awards بناء على أراء المخرجين والنقاد ومؤرخي السينما وغيرهم من الخبراء.

يذكر أن فيلم "دروس اللغة الفارسية" عرض لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي عام 2020. وبلغت إيرادات عرض الفيلم في الصين 4.6 مليون دولار.

ويروي الفيلم الدرامي "دروس اللغة الفارسية" قصة أحد المعتقلات النازية في أوروبا المحتلة حيث يصوّر البلجيكي يهودي الأصل أنه فارسي ويدرّس اللغة الفارسية طاهيا يحلم بافتتاح مطعم في إيران بعد انتهاء الحرب.

المصدر: تاس