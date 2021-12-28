وفاة الممثل السوري المشهور محمد الشماط عن 85 عاما في الولايات المتحدة
قالت نقابة الفنانين في سوريا، فرع دمشق، اليوم الثلاثاء إن الممثل محمد الشماط توفي في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاما.
ونعاه عدد من الفنانين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم تيم حسن وتولاي هارون وتماضر غانم ونديم شراباتي وسلاف فواخرجي.
ولد الشماط عام 1936، وبدأ مشواره من المسرح، حيث كان من أوائل المنضمين للمسرح القومي ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما.
شارك في العديد من المسلسلات منها (حارة القصر) و(وادي المسك) و(طرابيش) و(مزاد علني) و(الخوالي) و(حارة خارج التغطية).
ومن أبرز أدواره "أبو رياح" في مسلسل (صح النوم) مع دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح، و"أبو مرزوق" في مسلسل (باب الحارة) بأجزائه.
المصدر: رويترز
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