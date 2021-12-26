"سبايدرمان: نو واي هوم" أول فيلم تتجاوز إيراداته مليار دولار في زمن الجائحة

حقق فيلم الحركة والمغامرات الجديد "سبايدرمان: نو واي هوم" إيرادات تجاوزت مليار دولار عالميا، ليصبح أول فيلم يصل إلى هذا الرقم في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.

والفيلم بطولة توم هولاند وآندرو جارفيلد وتوبي ماجواير ومن إخراج جون واتس، وقد حقق هذه الإيرادات خلال 12 يوما فقط.

وتصدر الفيلم إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع مسجلا 81 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني بفارق كبير فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي "سينغ 2" بإيرادات بلغت 23.7 مليون دولار.

واحتل فيلم "ذا ماتريكس رازيراكشنز" المركز الثالث بفارق كبير أيضا إذ بلغت إيراداته 12 مليون دولار.

وجاء فيلم الإثارة "ذا كينجز مان" في المركز الرابع بإيرادات بلغت 6.3 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

وحل في المركز الخامس فيلم (أمريكان أندردوج) بإيرادات بلغت 6.2 مليون دولار، وهو من بطولة زاكاري ليفاي وأنا باكين ودينيس كويد وآدم بالدوين وإخراج جون إروين وأندرو إروين.

المصدر: "رويترز"