فنان سوري: الجنسية السعودية فخر عظيم لي

أكد الفنان السعودي من أصل سوري محمد القس في تصريح لصحيفة "عكاظ" أن حصوله على الجنسية السعودية فخر عظيم.

وقال القس: "عندما تسألني سأقول لك إنه لم يتغير شيء، لأن نفس التعامل الذي عشته بين السعوديين طوال 40 عاما قبل الجنسية هو نفس التعامل الذي سأعيشه الآن من حيث كرم وطيب وتعامل وأخلاق السعوديين معي".

إقرأ المزيد

وأضاف: "والأمر الثاني أنه ليس من السهل أن تقول أنت سعودي، هذا الشعور العظيم الذي يجعلك تفتخر بأعظم جنسية لأعظم أرض على المعمورة".

وأفاد القس بأن فرحة الناس واتصالاتهم ودعواتهم من طبقات المجتمع السعودي تبين ذلك الحب والتقدير وتوضح معدن الشعب الذي يعتبر الأوفى بين شعوب العالم.

وشدد في تصريحه للصحيفة السعودية على أن الجنسية والهوية الوطنية السعودية تكليف قبل أن تكون تشريفا ومهمة صعبة ودورا كبيرا أقوم فيه غير دور التمثيل.

وأوضح أن أصعب دور هو حمل الجنسية السعودية وتمثيلها خير تمثيل في المحافل التي تخصه والمحافل الدولية.

وتابع قائلا: "كم هو عظيم عندما يقال لك الفنان السعودي محمد القس.. ولم ينكر القس تعامل الشعب السعودي طوال 40 عاما".

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية