ما بين مهاجمين وداعمين.. ماذا قال الفنانون في اعتزال أدهم النابلسي؟

بعد إعلان اعتزاله الغناء المفاجئ، أعرب العديد من الفنانين عن موقفهم إزاء قرار الفنان أدهم النابلسي، ما بين مؤيد ومعارض.

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وتنوعت المواقف والآراء بعد نشر الفنان أدهم مقطع فيديو لإعلان اعتزاله قال فيه: "هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين".

وأضاف: "ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم... هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة".

من جانبها، كتبت الفنانة اللبنانية مايا دياب على صفحتها في "تويتر": "الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه"، مع "هاشتاغ": "الفن مش حرام".

الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه #الفن_مش_حرام — Maya Diab (@mayadiab) December 20, 2021

وتحت نفس الـ"هاشتاغ"، كتبت الفنانة السورية، فرح يوسف: "هذا الفن مش حرام..الحرام هو أن تفعل شيئا ما مهما كان نوعه يسبب الأذى للنفس وللآخرين..كل انسان هو سيد نفسه، وخياراته تعبر عنه و يتحمل مسؤوليتها وحده فقط، فاتركوا الخلق للخالق والله يوفقك بحياتك أدهم النابلسي وبتمنى ترجع بقرارك لأنك لسا بأول عمرك و بقمة عطاءك الفني ..الفن إنسانية".

#الفن_مش_حرام الحرام هو ان تفعل شيئاً ما مهما كان نوعه يسبب الأذى للنفس وللآخرين ،

كل انسان هو سيد نفسه ، و خياراته تعبر عنه و يتحمل مسؤوليتها وحده فقط، فاتركو الخلق للخالق و الله يوفقك بحياتك @AdhamNabulsi وبتمنى ترجع بقرارك لأنك لسا بأول عمرك و بقمة عطاءك الفني #الفن_إنسانيةpic.twitter.com/BVfLeO83Jd — فرح يوسف (@FarrahYousef) December 20, 2021

هذا وأعرب العديد من الفنانين عن دعمهم لقرار أدهم، حيث علق الفنان اللبناني سعد رمضان على مقطع فيديو الاعتزال قائلا: "الله يكتبلك اللي فيه الخير صديقي"، وقالت الفنانة المصرية رنا سماحة معلقة: "ربنا يكتبلك الي فيه الخير يا أدهم".

المصدر: RT