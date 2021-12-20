افتتاح مهرجان البيانو الدولي الـ16 في بطرسبورغ

افتتح الاثنين 20 ديسمبر في مسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ مهرجان "ماريينسكي" الدولي الـ16 للبيانو.

وذلك بمشاركة فنان الشعب الروسي، فاليري غيرغييف الذي قاد الأوركسترا أثناء عرض أوبرا بيوتر تشايكوفسكي "إيولانتا" في مراسم افتتاح المهرجان .

وقد تقدم في مراسم الافتتاح الموسيقي الكوري الجنوبي، سونغ جين تشو، البالغ من العمر 27 عاما كعازف منفرد للبيانو.

إقرأ المزيد

وقد فاز الفنان الكوري الجنوبي منذ 10 أعوام بالجائزة الثالثة في مسابقة "تشايكوفسكي" الدولية الرابعة عشرة، وفاز عام 2015 في بمسابقة "فريديريك شوبان" للبيانو الدولية في وارسو.

وسيقدم عازف البيانو هذا الثلاثاء 21 ديسمبر عرضا موسيقيا سيتضمن مؤلفات روبرت شومان وموريس رافيل.

ولن يستمع الجمهور في المهرجان إلى أساتذة معترف بهم فحسب بل ولعازفي بيانو من الشباب الموهوبين. وسيقدم الفائزون بمسابقة "تشايكوفسكي" في أعوام ماضية، دينيس ماتسوف، بوريس بيريزوفسكي، نيقولاي لوغانسكي، دميتري شيشكين، ألكسندر كانتوروف، سيرغي ريدكين أداء منفردا أو سيعزفون البيانو بصحبة أوركسترا مسرح "ماريانسكي" بقيادة المايسترو فاليري غيرغيف.

وتتمتع حفلات البيانو دائما بالحب الخاص للجمهور، ويعود ذلك أيضا إلى تنوع الربورتوار الموسيقي. وهناك 22 حفلا موسيقيا، ستتضمن موسيقى البيانو: بدءا من فوغا يوهان سيباستيان باخ، وسوناتا فولفغانغ أماديوس موزارت ولودفيغ فان بيتهوفن، ومؤلفات الرومانسيين والانطباعيين وانتهاء بالحفلات الموسيقية لروديون شيدرين.

وسيحضرالأمسية الختامية للمهرجان يوم 31 ديسمبر الجاري الفائزون في مسابقة "شوبان" الأخيرة بوارسو بروس ليو من كندا وألكسندر غادجييف (إيطاليا وسلوفينيا) والموسكوفية، إيفا غيفورغيان البالغة من العمر 17 عاما والتي تأهلت للدور النهائي في المسابقة.

المصدر: تاس