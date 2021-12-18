الممثلة الفرنسية شارلوت أرنو تتهم دوبارديو بالاعتداء عليها جنسيا: أنا ضحية "العملاق"

ادعت الممثلة الفرنسية شارلوت أرنو، بأن النجم الفرنسي جيرار دوبارديو "اعتدى عليها جنسيا عام 2018"، وهو ما ينفيه الأخير الملاحق بهذه القضية منذ نحو عام.

ووجهت في 16 ديسمبر 2020 إلى عملاق السينما الفرنسية البالغ 72 عاما تهمة "الاغتصاب" و"الاعتداء الجنسي" في صيف العام 2018 على ممثلة، إلا أن اسم الضحية لم يكشف سابقا.

وكتبت أرنو (25 عاما) في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "أنا ضحية دوبارديو... لقد مضى عام بالتمام والكمال على توجيه التهمة إليه. لم أعد أستطيع السكوت".

وأضافت: "لقد صدرت في حقه لائحة اتهام منذ سنة، وهو مستمر في العمل.. فيما أنا محرومة من الحياة منذ ثلاث سنوات وأرغب في أن أعيش من دون أن أنكر نفسي".

وتابعت: "قد يشكل كلامي هذا صدمة كبيرة في حياتي، ولا أكسب منه شيئا على الإطلاق سوى الأمل في استعادة سلامتي".

وختمت قائلة: "بمواصلة السكوت، أدفن نفسي حية".

المصدر: "أ ف ب"