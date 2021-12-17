فيفي عبده: "ما أقبلش أتبرع بأعضائي بعد وفاتي"

كشفت الراقصة والفنانة المصرية فيفي عبده عن موقفها تجاه مبادرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة التي أعلنتها الفنانة إلهام شاهين مؤخرا، وأيدها عدد من الفنانين.

وقالت فيفي عبده في لقاء تلفزيوني: "ما أقبلش أتبرع بأعضائي، بالعكس، دي حاجة جميلة من إلهام شاهين، عشان تنقذ بني آدم، ولكن دي وجهات نظر، الواحد بيتمنى من الله إن يبقى عمره قبل الناس اللي حواليه، ولكن حسب ظروف البني آدم، ودي وجه نظر".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين أعلنت في أكتوبر الماضي تبرعها بأعضائها بعد وفاتها، حيث قالت: "أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني، بتبرع بيه، وأنا بعلن ده على الملأ كله".

وأضافت شاهين: "أتمنى إن كلنا نعمل كده، لأنه في الآخر جسمنا ده هياكله الدود، فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه".

المصدر: "القاهرة 24"