السعودية.. انطلاق أول مهرجان سينمائي دولي في مدينة جدة الساحلية - فيديو

انطلق مساء الاثنين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة بدورته الأولى التي سيعرض فيها 138 فيلما من 67 دولة، في حدث انتظره صناع السينما وعشاقها في السعودية لنحو عامين.

وكان من المقرر إقامة المهرجان في مارس 2020، لكن جائحة كورونا حالت دون ذلك، وبعد تحديد نوفمبر موعدا للدورة التأسيسية تأجلت إلى ديسمبر الحالي.

وستقام على مدى 10 أيام فعاليات المهرجان في جدة "البلد" التاريخية المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وكرم المهرجان الذي يرفع شعار "أمواج التغيير" الممثلة الفرنسية العالمية كاترين دونوف والمخرجة والمنتجة السعودية هيفاء المنصور والممثلة المصرية ليلى علوي إضافة إلى الفرنسي جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي في باريس.

يكرّم المهرجان المخرجة والمنتجة السعودية هيفاء المنصور @HaifaaMansour ، باعتبارها أحد الأسماء البارزة في صناعة السينما السعودية والعربية والعالمية، اعترافًا بإنجازاتها وتعزيزها لدور المرأة في السينما. pic.twitter.com/2o03QnTv1l — RedSeaFilm (@RedSeaFilm) December 6, 2021

واستقطب المهرجان عددا كبيرا من الفنانين كما انفرد بباقة من الأفلام العربية والأجنبية المنتجة حديثا منها "صالون هدى" للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد و"علي صوتك" للمخرج المغربي نبيل عيوش و"غدوة" للتونسي ظافر العابدين و"الابنة الضائعة" للأمريكية ماغي غيلنهال.

ويخصص برنامج للأفلام المنتجة بتقنية الواقع الافتراضي تحت عنوان "السينما التفاعلية" يضم نحو 20 فيلما تعرض في حي جميل الذي يعد أحدث مجمع إبداعي في جدة.

وبالتوازي مع عروض الأفلام ينظم المهرجان "سوق البحر الأحمر" في الفترة من الـ8 إلى الـ11 من ديسمبر لتحفيز الإنتاج المشترك ودعم التوزيع الدولي للأفلام.

وسيخصص المهرجان يومي 12 و13 ديسمبر لبرنامج خاص للمخرجين والمنتجين والكتاب السعوديين والخليجيين بعنوان "أيام المواهب" بهدف دعم وصقل الجيل الجديد من شباب السينمائيين.

وجاء انطلاق أول مهرجان سينمائي دولي في السعودية بعد نحو 3 سنوات من إعادة المملكة فتح دور السينما وتشكيل عدة مؤسسات للنهوض بقطاع الترفيه منها هيئة الأفلام السعودية التي تأسست في فبراير شباط من العام الماضي.

وقدم حفل الافتتاح الممثل يعقوب الفرحان والمخرجة فاطمة البنوي وتم عرض الفيلم الموسيقي "سيرنو" للمخرج البريطاني جو رايت بطولة بيتر دينكلاغ وهيلي بينيت وكيلفن هاريسون جونيور.

المصدر: "رويترز"