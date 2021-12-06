"لوح حلم جلجامش" يعود إلى العراق

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية أنها ستتسلم يوم غد الثلاثاء لوح "حلم جلجامش"، الذي صادرته الولايات المتحدة عام 2019.

وذكرت الوزارة أن "لوح حلم جلجامش يعد من أقدم الأعمال الأدبية في التاريخ إلى العراق، وستتسلمه وزارة الثقافة في الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء، في مبنى وزارة الخارجية في بغداد"، موضحة أن "جهود العراق ممثلة بوزارة الثقافة، ووزارة الخارجية وسفارة العراق بواشنطن بالتعاون مع منظمة اليونسكو والحكومة الأمريكية قد أسفرت عن تسلم هذا اللوح وعودته إلى أرض الوطن".

يوم غد تستقبل بغداد بحفل رسمي أقدم عمل أدبي عراقي موثق "لوح حلم كلكامش" وعمر 3500 عاما.



اللوح الطيني مكتوب عليه جزء من ملحمة كلكامش الشعرية باللغة السومرية. pic.twitter.com/q2XE3dfaf3 — عمر الجنابي (@omartvsd) December 6, 2021

يشار إلى أن لوح حلم جلجامش "لوح طيني" تجاوز عمره 3500 عام يحتوي على نقوش باللغة السومرية لأجزاء من "ملحمة جلجامش" الشعرية.

وتمت سرقته من العراق سنة 1991 والتداول به في المزادات العالمية وفي عام 2007، تم إدخاله إلى سوق الفن الأمريكي.

وفي عام 2019، صادرته وزارة العدل الأمريكية ووضع في متحف الكتاب المقدس بواشنطن.

ووصفت اليونسكو عملية استعادة هذه القطعة الأثرية القيمة بأنها تتويج لعقود من التعاون بين دول مثل الولايات المتحدة والعراق وكلاهما من الدول الموقعة على اتفاقية اليونسكو لعام 1970، التي تزود البلدين بالإطار القانوني والعملي لمنع الاتجار غير المشروع بالآثار.

المصدر: وكالات