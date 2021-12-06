الجزائر.. "يوتيوبر" تحدث ضجة في المطار

أربكت "اليوتيوبر" الجزائرية كارولين المقيمة في السويد مطار هوراي بومدين، بعد اصطفاف عشرات المعجبين هناك لاستقبالها.

وأظهرت فيديوهات متداولة لحظة وصول المؤثرة كارولين للجزائر بعد غياب لسنوات، والتفاف عشرات المعجبين يتدافعون حولها لالتقاط صورة معها.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديوهات المتداولة، مستغربين طريقة استقبال المؤثرة في حين أكد البعض عدم معرفتهم بها ونوعية الفيدوهات التي تقدمها.

منقولة

العاصمة العشرات و ربما المئات يستقبلون المدعوة كارولين أول مرة نسمع بها احدى ما يسمى بالمؤثرات على موقع أنستغرام . 🤔ماذا يحدث في البلد و لماذا تغيرت بهذا الشكل pic.twitter.com/32icahrbdW — Hesham 🌺 (@hsham49485455) December 6, 2021

وتعيش المؤثرة كارولين واسمها الحقيقي شاهيناز وتنحدر من ولاية تيارت بالسويد منذ 10 سنوات وتشارك معجبيها يومياتها رفقة ابنتيها وزوجها السويدي.

#شعوب

🔴🔴 الصورة من مطار هواري بومدين قبل لحظات!



جمهور غفير ينتظر إحدى مؤثرات الانستغرام زعما مؤثرة مفهمتش في ماذا اثرت المدعوة كارولين الجزائرية المقيمة بالخارج 🤷

حمد لله على نعمة العقل.

بالتفاهة تعيش و تولي مشهور و يستقبلوك. pic.twitter.com/kEZGCqXKbt — Nes Rine (@NesRine78027518) December 6, 2021

المصدر: "الشروق"