سمية الألفي: فاروق الفيشاوي خانني وأجهضت 12 مرة ولم أتشاءم من اسم أحمد

تحدثت الفنانة المصرية، سمية الألفي، عن مواقف وتفاصيل في حياتها الشخصية مع زوجها الراحل، الممثل فاروق الفيشاوي، وابنهما الفنان، أحمد الفيشاوي.

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وخلال حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة"، سمية الألفي، أوضحت سمية أنها أجهضت 12 طفلا، وفي كل مرة كانت تسمي هذا الطفل (أحمد)، ولم تتردد في تسمية طفلها بهذا الاسم، لحبها الشديد له، فهو اسم أخيها وعمها"، لافتة إلى أنها كانت قوية وواثقة من أنها ستستطيع الإنجاب".

وكشفت الفنانة المصرية أن زوجها فاروق الفيشاوي كان كثير الخيانة لها، مؤكدة أنها "لم تكن تضبطه متلبسا أو تحاول ضبطه وهو يخونها كي لا تجرح مشاعره ومن أجل أن تحفظ كرامتهما، وأن فاروق لم يكن يعتبر أن خيانته لها تجرح كرامتها".

وأضافت: "أنا كان عندي صديقة عزيز عليا، كانت موجودة في اليوم الضي أتاني تلفون أبلغني بخيانة فاروق ومكان الخيانة بالتفصيل، وصديقتي كانت تضغط علي لمكالمة الفندق، إلى أن اتصلت وردت علي الفتاة التي معه، ومن ثم تكلمت مع فاروق، وقلت له..معليش..انا بكلمك عشان في صحفيين بيسألوني عن مكانك".

وعما إذا كان الفيشاوي يعرف الحب، أجابت سمية بالقول إنه بادلها الحب طوال 16 عاما كاملة، هي عمر الحياة الزوجية بينهما، مشددة على أنه في حال عدم وجود هذه الحب كان الطلاق سيكون من العام الأول لهذا الزواج، وبأن ثمرة زواجهما تمثلت في ولديهما عمر وأحمد.

ولفتت إلى أنه عند سؤالها عن سبب خيانته لها، كان يقول "إن مقاومته ضعيفة، والمشكلة عندي أنا"، مشيرة إلى أنه ظن أنها تعودت على هذا الأمر.

وتابعت سمية الألفي أنه دائما ما كانت تسأل نفسها، إذا "ما كان العيب فيها بشأن خيانة الفيشاوي، موضحة أن لديها، دوما، ثقة في نفسها، إذا كانت تسامح زوجها الراحل لحبها الشديد له".

المصدر: RT