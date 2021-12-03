وفاة الفنان السوداني عبد الكريم الكابلي

توفي الفنان السوداني عبد الكريم الكابلي (90 عاما)، اليوم الجمعة، في مكان إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع طويل مع المرض، ودخوله قسم العناية المركزة منذ أغسطس الماضي.

ونعى نجل الفنان الكابلي سعد والده على صفحته على "فيسبوك"، وقال: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننقل اليكم خبر وفاة الوالد عبد الكريم الكابلي.. ‏اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

والكابلي شاعر وملحن ومطرب وباحث في التراث الشعبي السوداني إلى جانب كونه مثقفا ومترجما، ولد في شرق السودان (بورتسودان) في العام 1932.

التحق الراحل بالقضاء السوداني وعمل مفتشا إداريا بإدارة المحاكم في خمسينيات القرن الماضي 1951 بعد أن أكمل دراسته، ووصل إلى درجة كبير مفتشي إدارة المحاكم في العام 1977 م وبعد ذلك سافر إلى المملكة العربية السعودية ليتعاقد مع إحدى المؤسسات السعودية مترجما لكنه لم يستمر طويلا فعاد إلى السودان بعد ثلاث سنوات في العام 1981.

انشغل الكابلي بالغناء وهو في الـ18 من عمره حتى سطع نجمه في تسعينيات القرن الماضي. وغنى الراحل باللغة العربية الفصحى والعامية السودانية بإجادة.

المصدر: "إرم" + RT